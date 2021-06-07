王家衛新作《繁花》預告出爐 1︰1重建舊上海

由王家衛擔任監製、總導演，秦雯編劇，鮑德熹任視覺總監， 胡歌領銜主演的精品劇集《繁花》，官方發布劇集海報及預告。據悉，最新海報由知名海報設計師黃海親自操刀，而預告中更見到胡歌多個造型。

海報上，由胡歌飾演的上海阿寶獨坐於屋頂，身後晨昏天光， 遠處林立高樓，一尾巨大的金魚從他身後搖曳而去。 海報設計師黃海透露此次設計靈感來自於與導演王家衛的交流， 時代洪流裡的芸芸眾生，在時代的大潮中或隨波逐流、或乘風破浪， 只為追逐心中那美妙的夢想。那夢想就像那條五彩斑斕的大金魚， 它悠然自得、優雅迷人，或遠或近、或虛或實。如虛似真的大金魚， 也像是讓人魂牽夢繞卻無法追回的似水年華。煙花過後，物是人非。 只留下那個孤單獨坐的阿寶銘記著，回味著。

預告中橫跨60到90年代之間的上海，影調濃郁，佈光講究精緻， 真實還原上世紀的滬上風光。從和平飯店到外灘海關大鐘， 從東正教堂到街角弄巷，展現華麗上海的同時，不乏時代痕跡。據悉，劇集《繁花》於2014 年開始籌備，七年間，精心描摹時代細微，1︰1的實景搭建， 更徵集上海老物件，大至轎車， 小至煙殼商標，為的是給觀眾呈現最完美的上海夢。

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