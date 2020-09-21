理科太太與夫結束5年婚姻

擁有過百萬fans的台灣YouTuber理科太太(陳映彤)，與丈夫理科先生John結婚5年，今日傳出兩人已經協議離婚，一眾fans大感錯愕，而理科太太的IG已將過往與前夫的親密照全數下架，二人的4歲兒子Miles，現由理科太太照顧。

夫婦長期分居兩地

理科太太Evelyn Chen日前被傳媒拍到現身台北地院家事法庭，婚變一事才不脛而走。據悉，美籍台裔的John現身在美國，因為疫情關係，夫婦分隔台美己近一年，早前兒子Miles生日，理科太太已經發文指John沒有盡爸爸責任陪伴兒子。兩人離婚都是透過視訊方式進行，傳媒向當地法院查詢得不到回覆，只知過程尚算平靜，至於財產分配等問題，又待雙方日後討論。

為離婚一事發文

對於fans非常擔心她，理科太太早前就為離婚一事發文：「這些愛一定能織起像厚厚的大氣層一樣一起保護我的孩子，他還小，外面的世界，大人來承受就好。非常意外受到媒體關注，大家的關心的收到了，別人口中茶餘飯後的，是我正用盡全力經歷的人生，因此真的不想佔用媒體資源，所以老話一句，希望大家能關注更重要的新聞，再次謝謝你們的愛。」