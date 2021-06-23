甘比向1500求職者派現金共450萬 真係位位有3000蚊拎？

華人置業集團昨日在尖沙咀舉辦招聘日，提供約 600 名全職 及兼職的就業機會，吸引吸約1,500名求職者參與。集團行政總裁陳凱韻(甘比)更決定向每名出席者送贈現金港幣3,000元，合共送出港幣約450萬元。

不過，有出席的求職者表示只收到商場現金劵200元同雙妹嘜防疫物品，並到商場的專頁留言查詢，其後獲得回覆稱︰「有關饋贈為現金。出席者除咗現場獲贈閣下所述禮品之外，將會額外獲得現金港幣3,000 元，集團稍後將有專人聯絡出席者領取有關饋贈，謝謝。」

甘比在網上分享招聘日的照片，而她當日亦在芸芸求職者中，相約表現最突出的10名求職者於招聘日進行面試，向他們傳授工作訣竅及給予事業建議 。甘比說︰「團招聘日的踴躍情況，反映本地勞動市場仍然受到疫情衝擊，很多市民都求職心切。集團除了希望承擔企業責任，為社會出一分力之外，更希望這個招聘會可以促使本地不同企業一起增聘人手，支持經濟復甦。我們亦承諾如有需要，將再次舉辦同類型活動。

據知今次招聘活動最受求職者歡迎的工作類別為「特別新增職位 」，依次序為神秘顧客、顧客關懷大使及飲食公關，第二及第三受歡迎的工作類別分別是「物業銷售及市場推廣」及「物業管理」。