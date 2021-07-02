生意糾紛鬧上法庭 鍾舒漫陳潔玲連環互爆黑材料

鍾舒漫與陳潔玲去年因合作經營防疫用品生意不歡而散，最後因為金錢糾紛鬧上法庭，案件現正排期開審。沒料到案件未開審，二人就私下開波，隔空展開罵戰。

陳潔玲昨日在社交平台突然發文鬧爆鍾舒漫的男友Steven，指對方過去一年不斷滋擾她，又鬧對方「食軟飯」和扮基督徒博同情，更揚言「八月尾如果你夠膽喺法庭講一句大話，我都會親手將你送落地獄，基督徒！歡迎你告我誹謗，反正我敢發誓説的每一句都是事實！」

鍾舒漫也不是省油的燈，於當晚連文帶圖及錄音上載至社交平台，並用「C丁蟹」去稱呼陳潔玲，指對方做善事只為呃Like，又指對方不時傳來大量粗口、恐嚇來騷擾她及Steven，甚至連她的父母也不放過，更鬧對方「衰到咁嘅女人真係第一次見」。鍾舒漫表示就對方的行為感到擔心，懷疑對方精神有問題︰「我同證人就更加神經繃緊，因此就依件事我地已經報左警，同埋已經去信法庭備案。 而家我會公開部份恐嚇內容，俾大家睇清楚C丁蟹嘅教養同埋精妙嘅修辭手法。」

從截圖所見，「C丁蟹」發放含粗口的訊息，可說是運用得非常順暢，其中一段錄音更聽到「C丁蟹」說︰「我依家搵黑社會搭緊路，睇下喺大陸搵買家，搵到買家就得。」 而她的帖文分別獲得王君馨、泳兒、J.Arie、衛蘭、衛詩及黎美言支持。有網民就「c丁蟹」自稱找黑社會一事向陳潔玲查詢，她回覆網民說︰「係呀！珍珠都冇咁真，我屋企人在上水粉嶺做水貨客生意很多年，點會唔識有背景人士。和有背景人士做生意有甚麼問題呢？請問這段錄音可以證明甚麼？」