生日好掃興｜到燈箱打卡被警察查 阿Dee呼籲fans散開免控599G

ERROR成員何啟華(阿Dee)昨日生日，他的fans「羊群」為他廣告燈箱廣告，還以他的名義向慈善團體「香港群貓會」送上貓罐頭，又準備了應援杯套在手搖飲品店派發 ，可說是別具心思。

阿Dee為了多謝羊群的心意，於晚飯後到廣告燈箱打卡，吸引半百羊群持小型燈牌到場，正當他與羊群大合照時，阿Dee突遭數名警察截停調查。據知警察一度開咪呼籲fans勿聚集以免觸犯第599G章《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》，有數名fans亦被警察截查。

其後警察讓阿Dee離開，他邊行邊呼籲fans散開︰「唔好罰錢！散開啲！再見啦！唔好跟住！罰錢唔開心呀！」之後阿Dee再在IG報平安說︰「我只係食完生日飯打算影張相，最後︰係成功嘅！放心，我已在歸家途中，大家都冇事我就真正放心。」之後又貼了3張羊駝大頭照片，留言說︰「係我眼中嘅你哋︰好得意，所以我心情很好，冇受任何影響。生日很快樂，不必感到內疚。」