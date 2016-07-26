田田搭上郊遊女神？ Edan首次聲演動畫與陳欣妍上山下海大冒險

MIRROR成員Edan(呂爵安)人氣急升，由他與隊友Anson Lo(盧瀚霆)和黃德斌主演的《大叔的愛》本周踏入結局篇，雖然過了這星期觀眾無得再鬧「渣田」，不過近日人氣急升的Edan工作不斷，他早前開live就表示現正籌備為全新單曲錄音，除了早前進軍大銀幕拍賀歲片《闔家辣》，他亦會在暑假檔的《反轉方舟動物園》(Ooops! The Adventure Continues)首次聲演動畫角色，孖《美女郊遊遊》的陳欣妍(Shirley)經歷大冒險。

《反轉方舟動物園》是2015年動畫《Ooops! Noah is Gone》(諾亞方舟大冒險)的續集，故事講述動物們已在挪亞方舟漂流數個月，由Edan聲演的長鼻獸菲尼與Shirley聲演的黑面狐莉亞這對死黨，在經歷連串不幸兼「甩轆」事件後，連同僅餘的食物雙雙掉進大海，兩人在巨浪中失散無意中發現更多長鼻獸的秘密部落及他們夢寐以求的陸地！動畫將於8月12日公映。