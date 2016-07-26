Am730
Am730
Am730
Am730
Entertainment
田田搭上郊遊女神？ Edan首次聲演動畫與陳欣妍上山下海大冒險
45 分前
#Hashtags
Edan呂爵安沈欣妍Shirley反轉方舟動物園大叔的愛闔家辣美女郊遊遊
田田搭上郊遊女神？ Edan首次聲演動畫與陳欣妍上山下海大冒險
news-images
Edan聲演的長鼻獸菲尼(右)與Shirley聲演的黑面狐莉亞(左)是一對死黨。

MIRROR成員Edan(呂爵安)人氣急升，由他與隊友Anson Lo(盧瀚霆)和黃德斌主演的《大叔的愛》本周踏入結局篇，雖然過了這星期觀眾無得再鬧「渣田」，不過近日人氣急升的Edan工作不斷，他早前開live就表示現正籌備為全新單曲錄音，除了早前進軍大銀幕拍賀歲片《闔家辣》，他亦會在暑假檔的《反轉方舟動物園》(Ooops! The Adventure Continues)首次聲演動畫角色，孖《美女郊遊遊》的陳欣妍(Shirley)經歷大冒險。

news-images
菲尼和莉亞意外從方舟掉進大海，誤打誤撞找到陸地。
news-images
《大叔的愛》踏入結局周，Edan大感不拾，請大家把握時間鬧「渣田」。

《反轉方舟動物園》是2015年動畫《Ooops! Noah is Gone》(諾亞方舟大冒險)的續集，故事講述動物們已在挪亞方舟漂流數個月，由Edan聲演的長鼻獸菲尼與Shirley聲演的黑面狐莉亞這對死黨，在經歷連串不幸兼「甩轆」事件後，連同僅餘的食物雙雙掉進大海，兩人在巨浪中失散無意中發現更多長鼻獸的秘密部落及他們夢寐以求的陸地！動畫將於8月12日公映。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/田田搭上郊遊女神？-edan首次聲演動畫與陳欣妍上山下海大冒險-275516
#Hashtags
Edan呂爵安沈欣妍Shirley反轉方舟動物園大叔的愛闔家辣美女郊遊遊
Am730

張敬軒熊仔頭新搞作 MV擺入「遮遮」日常

馮允謙大學busking 獲釗峰On仔驚喜撐場

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
張敬軒熊仔頭新搞作 MV擺入「遮遮」日常
Am730
Am730
馮允謙大學busking 獲釗峰On仔驚喜撐場
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多