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由零開始｜曾擔心粉絲應援蝕錢 Stanley感動又感恩
2 小時前
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邱士縉StanleyMIRROR大表哥生日應援
由零開始｜曾擔心粉絲應援蝕錢 Stanley感動又感恩
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Stanley昨晚在社交平台撰文答謝粉絲。

上周五(20日)是MIRROR成員Stanley(邱士縉)的31歲生日，獲粉絲豪擲15萬送上生日應援，昨晚，Stanley回想從初出道僅得幾位粉絲，至今fans club總算成形，有感而發在社交平台寫著：「能夠做出咁大型的生日應援，你知道我有多感動，心裡多麼感恩嗎？」

日前，Stanley已親自在「巨龍號」巴士打卡，並發文答㓔粉絲：「有人說，慶幸這個年頭有我們的出現，我們又何嘗不是有你們的支持呢？」昨晚他在社交平台留言，「我相信每一個人都會覺得自己的fans係獨一無二，係最好的。就像屋企人一樣，自己的屋企人永遠是最好的(事實當然係所有fans就好似屋企人一樣，獨一無二，每一個都好) 」

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Stanley在「巨龍號」巴士前打卡。
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Stanley直言，「能夠做出咁大型的生日應援，你知道我有多感動，心裡多麼感恩嗎？」
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Stanley自言粉絲不算多，「每次她們出應援物時，我又會好擔心她們會蝕錢。」

他回想初出道時，試過只有幾位粉絲，他剖白心聲，「由出道到現在，我敢說我的粉絲一定不算多(特別出道的時候)。 很多時候，我都會代入她們的角度想，當看見其他應援團時，會有什麼想法？ 有時候自己都不敢想像。 每次她們出應援物時，我又會好擔心她們會蝕錢。所以，究竟她們的心有多愛我，多強大，才能走到現在？ 由一開始幾個人，到現在不敢說很多，但總算成形，能夠做出咁大型的生日應援，你知道我有多感動，心裡多麼感恩嗎？」

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Stanley在《大叔的愛》與簡慕華譜姐弟戀，毫無違和感。
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他在《第三佈局：塵沙惑》演來台讀研究所的香港留學生。(HBO劇照)
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Stanley演的張敬堯，外表單純但隱藏不可告人的師生戀，是甚考演技的複雜角色。(HBO劇照)

他特別珍惜與粉絲一起走過的日子，「她們由零開始，一直學習，一直成長。 我也是由零開始，一直學習，一直成長。 我們會一直走下去，對嗎？ 謝謝你們#teamstanley，更謝謝我的admin們@stanley_fansclub。」其實大表哥一直都用心工作，除了在港版《大叔的愛》與簡慕華譜姐弟戀，甚得觀眾讚賞，他在HBO台劇《第三佈局：塵沙惑》演的張敬堯，外表單純但隱藏不可告人的師生戀，跟亞太影后張榕容仍表現淡定，獲張榕容和導演洪伯豪大讚情緒拿捏到位，交出驚喜演出。一心要向演員路進發的他早，前已完成劇集《IT狗》的拍攝，現正與隊友呂爵安(Edan)投入青春校園劇《i.Swim》的拍攝。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/由零開始｜曾擔心粉絲應援蝕錢-stanley感動又感恩-281666
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