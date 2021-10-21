男神廚房｜模仿霆鋒手勢 張敬軒擲鐵餅式肉緊拋鑊贏頭威

無綫全新綜藝節目《男神廚房》，將於11月1日起逢周一至周三晚十點半翡翠台播出。被視為重頭綜藝製作的《男神》，首星期陣容相當鼎盛，除了有鄭裕玲及王菀之擔任主持外、更有靚女嘉賓胡定欣、湯怡及星級女廚師Hilda坐陣，齊齊對各男神廚藝及「出品」進行點評。

首星期準備大展廚藝的男神有「早餐男神」張敬軒、「勇氣男神」張振朗、「怕醜男神」陳家樂及湯洛雯表弟「最強基因男神」李子熙，四人會在「男神召集人」何廣沛帶領下，帶同即場炮製的美食「參見」一眾女食家。對早餐「可遇不可求」的軒仔，在製作組發布的最新花絮照中，除了模仿Chef Le Mon(謝霆鋒)高角度落調味料，兼施展雙手落油「絕技」外，更「七情上臉」上演「拋鑊」神功，只見軒仔每個動作均落足力做肉緊表情，唔講還以為他在「推鉛球」或是「擲鐵餅」，相當搞笑。

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