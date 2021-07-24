男神收割機｜梁家輝鄭伊健再見是朋友 黎芷珊：同過我一齊都紅晒！

現年55歲被封「男神殺手」的黎芷珊，曾與梁家輝、鄭伊健、陳小春拍拖，並曾與邵傳勇及張達倫交往，但自從結束與張達倫的9年情後，至今已單身9年。 日前，黎芷珊接受電台梁泰來《1圈圈星光背後》訪問，坦言與前度合作並不尷尬：「為何會尷尬？其實做《最佳男主角》前，我做《東張》都要跑娛樂新聞，都在event訪問過他們，完全無問題，或者因為我跟所有前度都不是翻臉分手，都可以做回朋友。」

至於被指與她一齊過的，都會大紫大紅，芷珊笑說：「這個我是超級承認，其實小春之前無公開過，但可以說同過我一齊的人都紅晒，哈！」

她更承認自己年少時擇偶條件很膚淺：「我年青時是頗膚淺，外型行先，首先是我要對他有感覺，到現在都是有要感覺先行。」

對於與張達倫長達9年的一段姊弟戀，她表示與年紀差距無關，主要是她一直不相信婚姻，而對方會渴望組織一個完整家庭，所以最終分手 。