疑「限籍令」遭封殺 美籍王力宏︰不是事實

大陸媒體又再次瘋傳「限籍令」，微博更不同名單流出，指持有外國護籍的藝人將會是下一波被封殺的名單，包括有美籍的劉亦菲、王力宏、潘瑋柏，就連在新加坡出生及成長的孫燕姿躺著也中槍。日前謝霆鋒在訪問中表示已申請放棄加拿大國籍，大陸網民讚他是藝人典範，認為其他持外國護照的藝人理應效法。

王力宏對「限籍令」的傳言大感無奈，多次澄清不是事實︰「讀者不要信 fake news ，只是因為標題聳動而搏眼球。要注意新聞來源是否官方，還是只是點擊誘餌。」

有媒體找來長期在中國真人騷工作的台籍資深經理人訪問，對方表示節目組也收到傳聞中的名單，但大陸部門主要是想查清非中國籍藝人的稅務狀況，相信與中國提倡「共同富裕」政策有關。由於過去藝人大多開設工作室藉此減少交稅，有關部門很大可能將傳聞名單列為觀察對象，必要時會調查相關藝人是否涉逃稅，該名經理人指現時製作組選用藝人特別小心，必須「身家清白」，曾與劣質藝人有來往的，暫都不會邀請，以免出事要大幅修改。