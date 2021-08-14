疑似保錡錄音流出極露骨 女網友斥狗公

歌手韓子亮最近在網上重提昔日搶咪事件，並指保錡係「香港版吳亦凡」，又暗示有人涉迷姦，促對方向「玩過」的女士道歉。雖然韓子亮在網上不時PO出與疑似女受害人的對話，又指她們怕接受訪問為由，但網民認為韓子亮「得個講字」，指他出新歌搏見報，催促韓子亮交出指控保錡的證據。

日前名為「deidaraanissa」的女子在社交平台公開鬧爆保錡，並公開疑似保錡的錄音及對話，內容甚為露骨。女方稱「世上狗公千千萬flirt女都唔係咩大問題」，但見到對方的粉絲留言力撐偶像，她說：「低質偶像配低質粉絲」、「你哋係咪盲x咗？好想俾大家知道佢有幾狗，唔好再俾我喺我IG見到有人話支持佢了！」、「做狗公可唔可以醒目啲！你依家好出名，玩得機智啲啦！」

她指保錡「用一模一樣嘅對話內容flirt我best friend」並上載片段，播出的聲音跟保錡非常相似。一把疑似保錡的男聲說：「我好鍾意食嘢，互相食嘢都好緊要。」然而女方以大埔太遠為由而婉拒，之後再說：「你想喺邊度食？邊度最啱你食？你搭的士過嚟大埔咪得囉！好近之嘛！要食好多嘢，要搵個地方，兩個人共處一室、談吓心咁，好冇先？」

女方又展示有保錡頭像的對話截圖，保錡回覆對方的圖片說：「對波有啲嘢，你幾時俾我見下入面嘅嘢，要治療下」女方則回覆：「咁都有嘢？忽大咗你個腦！」