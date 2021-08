不滿被低估|《尚氣》劉思慕反駁迪士尼CEO

由劉思慕、梁朝偉主演的Marvel首部亞裔演員主演的超英片《尚氣與十環傳奇》(Shan-Chi and the Legend of the Ten Rings)於9月3日上映,迪士尼上周舉行財政會議,CEO Bob Chapek提到《尚》片,表示電影只會在戲院上映45天,之後在串流平台Disney+上架,Bob說:「對我們來說,這是有趣的實驗。」劉思慕昨日Twitter反駁:「我們不是實驗品,我們只是被低估的弱勢團體。經過一年的苦戰(拍攝),仍然堅持不懈,9月3日和我們創造歷史吧。」

疑種族歧視

劉思慕的回應得到全部人支持,有網民認為,以少數族裔為主角的電影,也不應比喻為實驗。迪士尼一向對有色人種存有歧視,開拍《黑豹》時,迪士尼高層也是說過類似實驗品的說話,直到《黑豹》大受歡迎,才轉口風說《黑豹》是多年來的電影計劃。