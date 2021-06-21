瘋Show快活人｜曾志豪貴花田王耀祖合體直播 以「田豪祖3寶」再見聽眾

《瘋Show快活人》原有主持曾志豪和貴花田(陳寶玲)被港台即時解僱，昨日曾志豪在facebook專頁開live，時間與梁繼璋、李麗蕊及馬小強回歸主持的《瘋Show快活人》撞到正。(相關新聞︰https://bit.ly/3xCTvY5)

昨日曾志豪表示仍有技術問題需要解決，期望很快可以與貴花田、王耀祖一齊開live。今日他們三人以「田豪祖3寶」開設YouTube頻道，並開live，一齊有講有笑，不少fans留言表示開心見到他們合體︰「好似返去之前瘋SHOW咁, 真係好鍾意你哋三個呀!!! 」有fans坦言不介意付款支持，亦有聽眾表示節目現時換了主持，如今得知他們在另一頻道現身，感到開心。

阿祖亦藉住機會宣傳他的舞台劇，並透露自己「冇俾人郁」，他稱因為工作忙碌的關係，所以與電台協議「後會有期」。曾志豪希望可以每次朝早直播，阿祖聞言即謂︰「你講到咁盡！每日朝早？我要開工呀！我唔係俾人炒嗰個喎，我有得撈㗎！」曾志豪說︰「我哋冇俾人炒呀﹗你睇清楚機構傳訊組回應，佢冇話炒㗎﹗佢話不時都會檢討人手調動呀﹗你可以話我哋俾人調﹑或者俾人動，但我哋唔係俾人炒。」

曾志豪表示明白大家朝早要湊仔、返工，所以會「大概﹑或者﹑應該﹑盡量﹑可以﹑或許，每朝早10點﹑11點或者12點，都同大家見面。」並呼籲大家多多支持他們的頻道，好讓他們可以日後繼續和大家見面。