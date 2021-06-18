瘋show快活人｜曾志豪開Live對撼 網民劣評梁繼璋李麗蕊

曾志豪與貴花田(陳寶玲)上周五主持完《瘋Show快活人》後，獲港台通知被即時解僱。港台解釋是為了配合二台成立40周年，決定邀梁繼璋、李麗蕊及馬小強回歸主持《瘋Show快活人》，並謂電台不時檢討節目、人手及播放安排，但未有回應解僱曾志豪的原因。

今日曾志豪在網上做直播，時間與《瘋Show快活人》同一時間。他表示因為技術問題，令貴花田未能在直播現身，他又表示日後會多多以網上平台與大家見面。他又指直播的網頁是早年搞的fans page，並不是節目的專頁，稍後會改名和轉樣。

有網民在曾志豪的直播中留言說︰「梁繼和李麗做嗰個節目真係好難聽。」、「我廿年前都係聽梁繼章、李麗蕊做瘋show，但係而家聽返佢哋做節目真心覺得好悶，好似好out 咁。可能同田豪比，落差太大，加上心情壞，真係聽唔落去！」、「聽咗一陣新陣容嘅瘋show，真係好難頂，真係好掛住你同阿田把聲」。