Am730
Am730
Am730
Am730
Entertainment
登《VOGUE》9月封面 麥當娜大女不做富貴廢柴
1 小時前
#Hashtags
麥當娜Lourdes Leon《VOGUE》
登《VOGUE》9月封面 麥當娜大女不做富貴廢柴
news-images
(最右)Lourdes與一班up & coming模特兒上了美版《VOGUE》9月號封面。

天后麥當娜的24歲大女兒Lourdes Leon，近日登上《VOGUE》封面，她在訪問中反駁被外界標籤為「有錢，但沒有才華的孩子」的惡評。


 

news-images
我行我素的Lourdes，不剃腋毛出席媽媽的生日會。

Lourdes Leon是麥當娜與私人教練Carlos Leon所生的女兒，她與一班美國新晉超模Bella Hadid、Kaia Gerber，以及跨性別模特兒Ariel Nicholson等，登上即將推出的美版《VOGUE》9月號封面。

news-images
為Burberry擔任模特兒。

Lourdes在訪問中說到，「因為我是麥當娜的女兒，每個人都認為我只是一個富有、沒有才華的孩子。」Lourdes稱，她從10多歲開始已經自己賺錢，這是外人不知道的：「16歲開始，與媽媽合作推出時裝品牌 Material Girl，不但大受歡迎，亦令我賺很多的錢。」Lourdes指，從未問過麥當娜攞大學學費，現在身為Juicy Couture x Parade內衣系列、Stella McCartney、adidas及Marc Jacobs等大品牌的模特兒，她早已展開了自己的事業，表明不是外界所想的「富貴廢柴」。

news-images
Juicy Couture x Parade內衣系列都找Lourdes做代言人。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/登《vogue》9月封面-麥當娜大女不做富貴廢柴-279607
#Hashtags
麥當娜Lourdes Leon《VOGUE》
Am730

出道9年首開騷 Mischa忙演音樂劇唔怕影響個唱表現

獲邀擔任太極騷嘉賓 Anson Kong︰多謝前輩們對MIRROR提攜

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
出道9年首開騷 Mischa忙演音樂劇唔怕影響個唱表現
Am730
Am730
獲邀擔任太極騷嘉賓 Anson Kong︰多謝前輩們對MIRROR提攜
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多