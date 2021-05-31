登《VOGUE》9月封面 麥當娜大女不做富貴廢柴

天后麥當娜的24歲大女兒Lourdes Leon，近日登上《VOGUE》封面，她在訪問中反駁被外界標籤為「有錢，但沒有才華的孩子」的惡評。





Lourdes Leon是麥當娜與私人教練Carlos Leon所生的女兒，她與一班美國新晉超模Bella Hadid、Kaia Gerber，以及跨性別模特兒Ariel Nicholson等，登上即將推出的美版《VOGUE》9月號封面。

Lourdes在訪問中說到，「因為我是麥當娜的女兒，每個人都認為我只是一個富有、沒有才華的孩子。」Lourdes稱，她從10多歲開始已經自己賺錢，這是外人不知道的：「16歲開始，與媽媽合作推出時裝品牌 Material Girl，不但大受歡迎，亦令我賺很多的錢。」Lourdes指，從未問過麥當娜攞大學學費，現在身為Juicy Couture x Parade內衣系列、Stella McCartney、adidas及Marc Jacobs等大品牌的模特兒，她早已展開了自己的事業，表明不是外界所想的「富貴廢柴」。