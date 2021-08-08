發哥被同一網民獲捕N次 黑面自拍︰你成日擺我上網喎！

周潤發(發哥)出名親民，每當大家遇到他的時候要求自拍，發哥都來自不拒，更主動舉機。發哥年中與不同粉絲自拍，按道理他應該記不起和他自拍的粉絲樣子，但近日有一名網民上載與發哥的合照，發哥罕有露出不悅表情。

網民大埔遇發哥

該名網民指日前與友人到大埔食點心時，遇到發哥，於是上前要求拍照︰「發哥話『你又嚟？你成日擺我上網喎！』我回應『係呀！發哥你受歡迎嘛！我每次同你影相都好喜悦同開心！』發哥就拎起電話又同我合照了！」他又為發哥的表情解話︰「#發哥是超Nice並無唔開心及黑人面#發哥話今次俾D唔同款式既表情給我」

當事人捕獲發哥7次

有其他網民指當事人已經捕獲過發哥7次，而柳俊江更留言說︰「發哥呢個表情，相信唔係演技嚟。」翻查對方的相簿，他與發哥的合照最多，亦有捕獲過MIRROR成員Tiger。有不少網民指當事人「霸道」，亦有人留言指他捕獲這麼多次應該放過發哥。