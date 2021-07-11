盛‧舞者｜入行11年 方紹聰從沒放棄︰呢份係我好鍾意嘅職業

無綫真人騷節目《盛‧舞者》今晚播出第6集，由今集開始一連5集，節目時間將延長15分鐘至晚上11時15分。 在眾多參賽者中，當中備受關注的相信是「奶仔」方紹聰，當了11年藝人、曾參演《愛‧回家之開心速遞》及主持J2節目《野外步出》。

秋成隊的奶仔在《盛‧舞者》中充分展現了表演者在舞台上的熱血及專注；舞台下的他，亦沒有放過每一個鍛鍊自己的機會。因喜愛Hip Hop文化加入跳舞行列、再走入演藝圈的奶仔，一直是默默耕耘的最佳見證。奶仔於12年曾在主題公園模仿韓國藝人PSY大跳當年紅極一時的《江南Style》，無論造型及舞姿均似模似樣。他早於十多年前已拜麥秋成為師學習跳舞， 19年曾為盧宛茵棟篤笑演唱會排舞，足見其實力在圈內早已備受認同。

談到在圈中打滾11年依然沒有放棄，奶仔指正正是因為熱愛：「呢份係我好鍾意嘅職業，就算辛苦，但我知道每次拍攝我都係進步緊嘅，希望有日會做到我想做嘅水平。」他又謂參賽最難忘，是能夠認識孖8（李俊華）：「細個跳舞時已經知道孖8好勁，係街舞界嘅始祖人物，喺佢身上學到好多嘢。」