盛‧舞者｜狄易達為夢想堅持十年 感慨獨力難改變環境

無綫真人騷節目《盛．舞者》今晚大派洋蔥，擔任導師的狄易達在節目中流著淚哽咽道出跳舞多年來的痛苦與掙扎，他在節目中說︰「個故事係講一個好鍾意街舞嘅細路仔，佢嘅夢想係做一個Dancer，喺舞台上表演，好幸運佢好快入咗行，但發現好多嘢同佢所諗唔同。呢個小朋友成日聽到話跳舞唔係咁跳，就好似彷彿話佢唔識做人咁，佢應該要同大家一樣。佢呢個小朋友諗住好堅持可以改變成個氣氛，但後來發現十年喇，一個人嘅力量唔係好改變到啲乜，甚至覺得好攰。」

達仔又謂舞蹈的主題音樂其實是他從未面世、兩年前的舊作：「冇諗過隻歌可以再拎上台跳舞……好多謝隊友，好多人覺得忠於自己係叛逆，其實只係想進步，只係想做好件事，唔想忘記最初跳舞嘅感覺。」

達仔11歲時已對街舞著迷，為了學好轉地動作，他拿了50元零用錢向婆婆買紙皮墊地作練習，十分認真。曾因練習打翻以致摔倒弄傷頭部的他，一度視力受影響，縱然康復了仍留有陰影，不過達仔也未因此放棄，更反覆練習打翻克服心理障礙，專業精神可嘉。