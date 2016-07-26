盧倩儀最怕帶狗睇醫生

模特兒盧倩儀(Shirley)於2019年為ViuTV節目《晚吹─Close噏》做「啤酒妹」後開始受注目，近年拍過多個廣告的她Shirley拍了很多不同類型的廣告，榮升新一代廣告小天后。最近，忙於拍廣告的她，同步跟老師學唱歌及演戲，Shirley對狗狗「懵懵」愛護有加，但每次帶牠睇醫生，就是Shirely最煩惱一刻。

撰文：畸豬



懵懵是3歲半的約瑟爹利女，好動又活躍通處跑，「懵懵一點也不懵，反而很聰明，是熱情又膽小的狗狗。熟人面前表現得很自在同自信，當遇上陌生人就不發一言，靜靜躲在一旁。」Shirley話懵懵性格似港女，嬌生慣養又有小脾氣，但又懂關心人。「每次我不開心，懵懵好似感覺到，那時就會很靜坐我身旁挨住我，就像安慰我一樣，感覺很窩心。甚麼都不用說，默默的支持，牠是世上最好的心靈雞湯。」

養寵物一點也不易

未試過養寵物的Shirley，自從有了懵懵，生活上有很有大改變：「以前覺得養寵物很簡單，有了懵懵後，才知道不易。每天要帶牠出外走動去廁所，陪牠玩一玩增強溝通，亦要陪牠聊天，仲要為牠清潔。我同朋友薯餅一齊養懵懵，牠生命中只有我倆。但我們生命中有家人及朋友，所以我們要對寵物負責任。就算再忙，我也會抽時間陪懵懵玩。」

與懵懵的難忘事

講到與懵懵難忘事，Shirley想也不想：「一定是牠生病，我會很低落很擔心，怕懵懵有事。平時認為自己很堅強，原來在懵懵面前有如此軟弱的一刻。幸好牠也是小病，睇醫生後很快會變得生猛，不過我也想通了，在控制範圍以外的事也擔心不了，只要珍惜與懵懵相處的每個時刻，便足夠了。」