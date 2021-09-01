相識廿載｜王菀之包辦伍仲衡歌曲Demo 錄音曾被嫌太細聲

王菀之(Ivana)與著名音樂人伍仲衡相識廿載，兩人聯合製作收錄12首作品「仍然記得嗰一次」專輯，並會首次合唱。初試啼聲的伍仲衡自爆，以前嫌Ivana錄音細聲，今次輪到Ivana話事，他自爆，「佢叫我錄完又錄，係我人生第一次錄歌，可能亦係最後一次。」

重新演繹林憶蓮鄭秀文歌曲

在新專輯中，Ivana將重新演繹6首伍仲衡的作品，其中包括林憶蓮的《假如讓你吻下去》和鄭秀文《時間之光》的Demo─《倒數》，原來在Ivana出道前，幾乎包辦伍仲衡寫給女歌手歌曲的Demo，Ivana表示，「錄歌翻唱Demo版時，回憶即刻返晒嚟！」為紀念相識20年，她與伍仲衡首度合唱《仍然記得嗰一次》另外，Ivana 還會選唱殿堂級前輩包括顧嘉煇、黎小田、林子祥、林敏怡、李宗盛和許冠傑的作品。

伍仲衡：Ivana叫我錄完又錄

日前兩人為《假如讓你吻下去》和《倒數》拍MV時，即興四手聯彈，又不時互窒。伍仲衡大爆：「Ivana把聲好獨特……(Ivana：多謝！你讚緊我架呵？)係呀。佢唱歌好細聲，有時喺錄音室都聽唔到，支咪要校到好大聲。」Ivana反擊，「因應你要我咁唱之嘛，要唔要我依家表演爆咪？」伍仲衡連聲說不。他自爆首次錄音的挫敗經驗，他笑言，「平時我做監製叫佢唱完又唱，今次係我入去錄音，佢叫我錄完又錄，係我人生第一次錄歌，可能亦係最後一次。」Ivana搞笑回應：「我會盡力，唔會成為你最後一次架啦！」