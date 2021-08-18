相隔17年 楊千嬅與任賢齊合唱《花好月圓夜》

楊千嬅在大陸人氣旺盛，工作多多，早前她參加一個綜藝節目《我們的歌》第三季，接著又參與由東方衛視製作的《中秋夢幻之夜》，隨即再應邀為《灣區升明月電影中秋晚會》演出。雖然中秋節也要開工，但有充實的工作，千嬅反而覺得開心，因為難得有機會與多位藝人合作，令大家感受很深！

重唱17年前作品

千嬅在東方衛視製作的《中秋夢幻之夜》中，與任賢齊合唱一曲《花好月圓夜》。原來這首歌已是17年前的作品，千嬅笑說：「想唔到17年後再有機會合唱，我同小齊都好開心呀，可能人大咗，特別會諗起以前，大家有好多回憶，今次見返仲再唱《花好月圓夜》，係好開心嘅事，小齊本來有工作在身，辛苦佢特登抽時間嚟錄影。」

千嬅預告搞巡唱

另外，千嬅在昨晚的《灣區升明月電影中秋晚會》中，同樣是演唱一曲《花好月圓夜》，不過今次卻換上王凱俊合唱。今次晚會邀請不少港藝人演出，千嬅表示，今次見面特別開心，因為很久沒有見面，令大家的情懷感受很深！千嬅透露未來工作會繼續錄新歌，電影也是計劃中，至於巡唱則視乎疫情而定，還有其他綜藝節目演出，所以她一直保持自己在最佳狀態。

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