相隔5年回歸香港樂壇 林峯舉行首個線上音樂會

41歲的林峯相隔5年再回歸香港樂壇，早前透露已簽約華納唱片，並在月初推出新歌《唱情歌的人》，林峯當然想以歌會友，不過因疫情關係，暫未能找到合適場地，昨日，他舉行入行以來首個線上音樂會。唱片公司亦隆重其事，聯同多個音樂平台，以及人氣聚點時代廣場戶外大電視進行全港同步直播，

林峯表示相當興奮，因為是入行以來的第一次線上音樂會，場地佈置讓大家感受到像家裡Jam歌般，林峯更找來演唱會經常合作的band leader Terry及結他手梁弋文伴奏，呈現到一班音樂伙伴玩音樂的輕鬆感覺。音樂會除了首次演唱新歌《唱情歌的人》外，亦唱了多首經典歌《愛在記憶中找你》、《愛不疚》和《幼稚完》等。已經一段時間沒有聽林峯唱Live的樂迷都非常興奮，更不斷問何時舉辦大型演唱會。

一直希望能嘗試線上音樂會的林峯，表示願望成真：「這是加入華納後一個好開始，多謝華納的團隊幫我完成了這個心願。這只是一個開始，將會陸續有來！感謝所有樂迷一直支持。」他亦透露已和唱片公司準備錄製一系列不同曲風的歌曲，會讓大家聽到沒聽過的林峯。