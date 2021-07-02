相隔60年《殺出個黃昏》再合作 謝賢馮寶寶重拾青春擦火花 (有片)

暑假向來是電影的黃金檔期，今年打頭陣的港產片有謝賢(四哥)、馮寶寶、林雪、鍾雪瑩等合演的《殺出個黃昏》，此片是四哥與馮寶寶繼粵語片《連理枝》後再度同框演出，雖已相隔60年前，兩人以兄弟相稱，默契有增無減。電影入選多個外地影展，並獲第25屆加拿大Fantasia國際電影節高度評價「幽默、動人及充滿活力」，將於蒙特利爾舉行加拿大首映。

談到與老友馮寶寶合作拍戲，四哥大表機會難逢：「Bobo喺我眼中永遠係一個小妹妹。雖然係舊拍檔，但今次有新火花，一齊重拾青春。」四哥在片中佔戲極重，84歲的他豪言絕無辛苦之感，「我拍每一部戲都覺得好好玩，因為鍾意先會拍！」BoBo姐亦形容與四哥對戲是不能抗拒的機會：「我聽到係同四哥合作，即刻飛返嚟香港，佢真係似我大哥哥。今次隔咗60年再合作，默契有增無減，好似時光倒流咁！」除了四哥早前親身謝票，昨日監製林家棟、導演高子彬聯同新演員鍾雪瑩、《試當真》的許賢及蘇致豪(豪哥)謝票，導演大讚許賢及豪哥為電影剃頭相當專業，二人自言年紀輕，拍畢兩個月後已經瞬間回復昔日髮型。

《殺》片將於7月15日上映，現正推出口碑優先場，故事講述田立秋(謝賢飾)、蔡鳳(馮寶寶飾)、葉一叢(林雪飾)曾是六十年代讓人聞風喪膽的殺手組織，無奈時代蛻變。恐懼老去的田立秋遇上失戀尋死的「屈紫瑩」(鍾雪瑩飾)；歌廳持牌人蔡鳳是駐場歌手，看似三代同堂，實質被兒媳視為瘟神；熱愛「床上運動」的葉一叢，實質是一個渴望被愛包圍的大叔，3人步入黃昏之年，如何以餘暉照亮他人？