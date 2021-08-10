盼開紅館騷 周國賢認不停入紙申請

周國賢與樂隊Tonick現身網上節目《Music Panda》，吸引5萬多觀眾收看。歌迷在節目中不停留言叫周國賢同Tonick合作搞騷，又讚恆仔唱現場似乎大有進步，小龜搞笑表示︰「可以呀，比個Account大家俾錢先，過左數我哋先再諗。」同時不少人問到周國賢何時到紅館開騷，他說︰「唔知紅館負責批騷個姐姐有冇睇緊我地呢個節目，如果有批批比我啦，紙我就會永不放棄咁不停入架啦。」

周國賢與恆仔因為合作電影「一秒拳王」而成為好友，更憑電影獲香港電影導演會年度頒獎典禮的「最佳男主角」榮譽。晉身影帝的他，笑言真的多謝恆仔想到叫他去演出，對拍電影及唱歌他也非常喜歡，希望日後有更多不同機會。恆仔就表示，當初膽粗粗打電話邀請對方演出，覺得他與角色是絕配，兩人第一次見面就已經有無盡的話題，有一種相逢恨晚的好朋友感覺。



適逢明日是DSE放榜，周國賢於節目中對考生給予鼓勵︰「不用緊張，我當年都考得唔好，考試唔係最終目標，人生重有好多其野！」而Tonick鼓手晨曦就最搞笑︰「大家考得幾差都好，一定唔夠我差，我係poly 裡面出曬名，史上最低成績畢業學生。哈哈，但係都一樣活得好好。」

