盼MIRROR讓路 193為郭嘉盈公開向無綫搲撈

ERROR成員193(郭嘉駿)今日與鄭伊琪、譚海倫及郭奕芯等錄影ViuTV節目《晚吹 戀講嘢》，193希望節目長錄長有，確保他有穩定曝光率，他又自嘲ERROR是「ViuTV洪天明」，平日拍節目只屬客串性質，幸好稍後有份參與新劇《季前賽》拍攝。

MIRROR阻ERROR發展？

提到193與肥仔有份角逐新人獎，他打定輸數，並搞笑表示只要一日有MIRROR存在，ERROR也難以攞獎︰「組合獎都冇信心，我唔期待MIRROR 12個突然唔見晒，佢哋一定唔會解散，但希望佢哋賺夠讓個位俾我哋拎獎都好呀！」

呼籲樂小姐簽郭嘉盈

問到妹妹郭嘉盈在《全民造星IV》的成績，193表示不便透露，並指郭嘉盈沒甚麼才藝，如果不是加入女團的話，難以入行，並公開為妹妹搲撈︰「我都考慮緊佢前途可以點？如果其他公司、模特兒公司或隔離台，樂小姐如果想簽佢，可以打俾佢，最好當然係同我做同事。」他又透露現正洽談一個廣告，有望可以兄妹檔上陣。

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