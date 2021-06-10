碧咸嫂孖辣妹姊妹 出Tee助LGBTQ +社群

碧咸嫂Victoria Beckham本是英國女團Spice Girls(辣妹)的成員，雖然組合於2001年暫停活動，但隊中5人包括Victoria、Melanie C、Mel B、Geri Halliwell和Emma Bunton等，一直關係不錯，5人更於2007至08年的重聚巡演，又在2012年倫敦奧運會開幕儀式上表演。

儘管Victoria缺席2019年Spice Girls重組巡演，但她當時以家庭和工作為由，仍獲得4位姊妹體諒。近日Victoria於個人同名品牌，發布Spice Girls慈善Tee「Pride 2021 tee」，為LGBTQ+組織akt charity籌款，Victoria更於Instagram 上寫道：「對我來說，『自豪』是一種祝福，今年的慈善Tee特別提了這點……Spice Girls一直愛護自己、愛護他人，倡導任何人也可善良、愉快地生活！LGBTQ + 社群對我來說很重要，2021年屬於『自豪社群』。很高與能夠供幫助與akt。」

網購平台MAMA730 已經面世，購物由此進︰https://mama730.com/