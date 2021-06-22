祖兒阿Sa關智斌亮相央視音樂會 楊千嬅黑髮登台獻聲

楊千嬅、容祖兒、蔡卓妍(阿Sa)、關智斌早前現身中央電視台電影頻道在河北保定舉行《電影之歌·唱響保定》音樂會。先看看英皇旗下藝人的表演項目︰祖兒獻唱電影《建國大業》的歌曲《追尋》；阿Sa與年僅10歲的歌手李昕融合唱電影《武漢日夜》主題曲《你真好》，而Kenny就最威水，壓軸出場與76歲李谷一壓軸登場，合唱《我和我的祖國》。英皇官方微博形容Kenny與李谷一以歌聲表達對祖國的無限熱愛，祝願祖國繁榮昌盛，國泰民安。

至於專注在大陸發展的千嬅，以一身全身打扮亮相，唱出電影頻道發起的公益項目《脫貧攻堅戰——星光行動》主題曲《星光》。有網民發現，千嬅的標誌紫髮不見了，如今是烏黑短髮。早年廣電局的規定藝人在節目中不能標奇立異，應建立健康向上的屏幕形象。過去曾有不少藝人因為髮色問題，被節目組後期「染髮」。有網民見到千嬅以黑髮示人，留言說︰「哈哈！頭髮是不允許是紫色的！」