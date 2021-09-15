神徒創意無限 為可愛教主Anson Lo浴照加伴菜

MIRROR成員Anson Lo(盧瀚霆)日前在社交平台上載《不可愛教主》MV浸泡泡浴照片，「教主」浴照瞬即在網上瘋傳，被創意無限的網民加入「伴菜」， 除了意粉、青瓜、粟米片、楊枝甘露等食材之外，還有教主最愛吃的白飯、家中的愛犬Amber等， Anson Lo在IG的限時動態也有轉截神徒的「傑作」，讚大家創意無限。不過，最驚嚇是加入了小丑魚，令教主以哭著的公仔留言：「幻想如果是真的話~ 我的表情應該不是這樣了。」

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Anson Lo 親解怕魚之謎

其實Anson Lo向來怕魚頭，連帶對魚也有恐懼，他在社交平台曾分享童年的可怕陰影。原來教主年幼時養過魚，連海馬、水母等，看着缸內的魚游來游去就很滿足。不過，有一年教主和家人往外地旅行個多星期，回家發現缸裡只剩下一個個魚頭，皆因人飼養小魚，令牠們餓得互相殘殺來充飢，吃剩彼此的魚頭。

Anson Lo寫道︰「這時，我看到有一條遍體鱗傷的魚像瘋了一樣的四處動彈，應該就是『生還者』。沒有多久，牠也沒有反應了。面對這個情景，我也忘記了我哭了多久，只因小時候的我實在太喜歡魚了。看着母親把一個一個魚頭沖進馬桶，都不知令我做了幾多個關於『魚頭飄上來坐廁』的噩夢。每個人也有自己獨有的恐懼，可能我的比較特別吧，每一次面對魚頭也令我變回幾歲的自己，但我很感激一直以來有你們陪伴我去克服這一個陰影，可能還未成功，但指日可待，等我。」Anson Lo如此怕魚，但在《不可愛教主》MV也有逛金魚店、觀看小丑魚的鏡頭，在克服恐懼方面，已踏出了一大步。

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