神徒灑錢賀壽 Anson Lo炎夏著厚褸被指虧

昨日是MIRROR成員Anson Lo(盧瀚霆)生日，一眾「神徒」fans在各區大賣廣告，祝偶像生日快樂，當中包括在巴士車身，還有銅鑼灣至中環沿線巴士站燈箱，而廣告最矚目就是位於尖沙咀天星碼頭的巨型廣告牌，成為fans的打卡熱點。神徒還豪擲6位數，在郵輪船身用LED燈砌出「ANSON LO HAPPY BRITHDAY」字句，並於晚上8時開始，於杏花邨及小西灣海旁一帶巡遊30分鐘，引來不少遊人及fans拍照。

而Anson Lo昨早在經理人花姐(黃慧君)陪同下，現身尖沙咀天星碼頭自己的巨型生日廣告牌下打卡留念。雖然氣溫高達30度以上，但Anson Lo仍著上灰色長絨大褸拍照，於「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」即有成員留言「30幾度著件大褸係咪癡(黐)咗線」、「要貼幾多退熱貼先係(喺)30度早上著到大褸」及「可能係虧」，評論盡顯一眾「鏡嫂」老公酸溜溜的心情。