神戲劇場隨時叫停 秋生︰無後悔過搞咗呢個劇團

「神戲劇場」由黃秋生發起，並與香港演藝學院戲劇系同門好友甄詠蓓及張珮華一起創辦，志在把多年來的所學所得，回饋舞台與教學，提升華人演技和戲劇質素，不經不覺成立了8年。由秋生、陳淑儀及朱栢康演出的舞台劇《ART呃》，有指是「神戲」最後演出的劇目，秋生坦言不想是最後，並指劇團或會暫停。

秋生說︰「依家成個生態環境都唔穩定，其中嘅原因係疫情，唔知幾時先回復正常，大家都唔清楚。唔會係最後，唔會講得咁死，只係暫時會停，或者會轉一個形式，而且依家劇場生態有啲轉變，要觀望，希望將來再搞。」

秋生指辦劇團學到很多東西，他說︰「無後悔過搞咗呢個劇團，之前公演嘅幾個劇都好成功，觀眾亦都支持，有好多經驗。難忘事？有不少都印象深刻，依家好定唔好都會變好，只係你角度點睇。好，固然好；唔好，都係經驗。」

3年前秋生等人演出的《夕陽戰士》就是出自秋生手筆，問他會否再創作劇目？他說︰「我份人好迷信，唔鍾意嗰啲最後、夕陽、終極呢啲字眼，大吉利是咩！等緊一個光明、穩定嘅環境，搞番個大展鴻圖，我都係鍾意搞喜劇。」