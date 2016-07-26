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神的女主角｜ Anson Lo與神徒上天落水 挑戰魚的恐懼
1 小時前
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Ansonlo盧瀚霆神的女主角花姐ViuTV教主神徒
神的女主角｜ Anson Lo與神徒上天落水 挑戰魚的恐懼
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Anson Lo強調，最重視參賽者的決心以及與家人背後的故事。

MIRROR成員「教主」Anson Lo(盧瀚霆)招募MV女主角的真人騷節目《神的女主角》，將於今晚在ViuTV首播，Anson Lo在首集大談對MV女主角的要求，他提出首要條件是「塊面唔可以大過我」，在旁的花姐指住自己的臉，半自嘲的說，「塊面大過佢，點可以同佢喺畫面出現，個女仔仲使見人？」向來重要與家人關係的Anson Lo強調，外表及年齡非重點，「我最重視大家的決心，以及與家人背後的故事。」

教主與神徒並肩迎挑戰

從預告片所見，不只參賽者要上天落水，在兩位直屬親人的參與或協助下完成不同任務及挑戰，「教主」Anson Lo除了要親往酒店送餐， 亦要克服自身恐懼，例如眾所周知「教主」因童年陰影怕魚，他在節目中要親自撈魚，另外也要爬高空平行木，實行與神徒共同成長。節目旨在帶出追星無分年齡及輩份，它能夠成為家人間的共同話題及活動，拉近彼此距離，減低代溝之餘，亦令一家人更加共融。

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Anson Lo提出MV女主角首要條件是「塊面唔可以大過我」表示MV女主角塊面不在旁的花姐聞言即指著自己的臉說：「塊面大過佢點可以同佢喺畫面出現，個女仔仲洗見人嘅！」
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向來怕魚的Anson Lo要親自挑選海鮮。
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看來教主也難逃落水的命運。

神的女主角｜ Anson Lo與神徒上天落水  挑戰魚的恐懼

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Anson Lo站於高處，嚇到叫救命。
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Anson Lo挑戰行高空平行木。
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獲Anson Lo親自送餐，參賽者表示死而無憾。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/神的女主角｜-anson-lo與神徒上天落水-挑戰魚的恐懼-291018
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