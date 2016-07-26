神的女主角｜ Anson Lo與神徒上天落水 挑戰魚的恐懼

MIRROR成員「教主」Anson Lo(盧瀚霆)招募MV女主角的真人騷節目《神的女主角》，將於今晚在ViuTV首播，Anson Lo在首集大談對MV女主角的要求，他提出首要條件是「塊面唔可以大過我」，在旁的花姐指住自己的臉，半自嘲的說，「塊面大過佢，點可以同佢喺畫面出現，個女仔仲使見人？」向來重要與家人關係的Anson Lo強調，外表及年齡非重點，「我最重視大家的決心，以及與家人背後的故事。」

教主與神徒並肩迎挑戰

從預告片所見，不只參賽者要上天落水，在兩位直屬親人的參與或協助下完成不同任務及挑戰，「教主」Anson Lo除了要親往酒店送餐， 亦要克服自身恐懼，例如眾所周知「教主」因童年陰影怕魚，他在節目中要親自撈魚，另外也要爬高空平行木，實行與神徒共同成長。節目旨在帶出追星無分年齡及輩份，它能夠成為家人間的共同話題及活動，拉近彼此距離，減低代溝之餘，亦令一家人更加共融。

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