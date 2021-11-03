神的女主角｜Anson Lo回顧昔日《造星》造型感尷尬：開窿係當時一個trend

「教主」盧瀚霆(Anson Lo)招募MV女主角的真人騷《神的女主角》播出第五集，經過各組以低、中、高難度表演舞蹈後，昨晚，梁曉欣一隊最終被淘汰出局，當他們在講參賽感受時，一向寵愛粉絲的AL卻悄悄現身，為三兄妹送上驚喜。

而晉身第二回合的參賽者，則需要以抽籤形式揀選AL過往的五個造型，並由隊友神還原。造型全部由AL親自揀選，當中包括MIRROR演唱會上唱《EGO》的酒紅色露肌西裝、《男排女將》Bobby的造型等，其中《造星》55強表演《撐腰》的白Tee籃球背心，下身配襯短牛仔短褲，教主睇返昔日自己一身的潮look，大感尷尬表示：「我都唔知點解會咁，公司當時冇Stylist，條牛仔褲仲要我自己特地剪啲窿」他又再笑指：「開窿係當時一個trend。」身邊主持也被AL搞到哭笑不得。