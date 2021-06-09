秋生8月有新搞作 8月拍陳淑儀朱栢康演出舞台劇

「神戲劇場」藝術總監兼大滿貫影帝黃秋生將於8月13日起在演藝學院，與師弟陳淑儀、朱栢康演出舞台劇《ART呃》，公演14場，門票現已於快達票公開發售。舞台劇的故事圍繞一幅拍賣得來的名畫，劇中三位好友秋生、朱康和淑儀化身專家，對這幅名畫各持己見，在爭論之間產生不少喜劇元素。日前秋生等人在排練室，綵排了部份戲份，進度十分順利。

秋生表示該劇於兩年前已計劃，準備了一年，可是去年因疫情延後了一年。他說︰「有機會做，就做咗先，如果再等，等到完全百份百回復正常情況真係唔知要等幾耐。」談到他演的角色，秋生表示像他一樣「好乞人憎」︰「講嘢尖酸刻薄，好似我咁，哈哈！因為係喜劇，幾好笑。」

至於陳淑儀和朱栢康，首次跟大師兄黃秋生合作，兩人異口同聲表示好期待，更是夢寐以求。談到今次的角色，淑儀不失幽默感笑謂︰「我份人好謙虛，而呢個角色好喜歡藝術，為咗一幅畫，引起朋友間嘅衝突。」

在旁的朱康正經地說︰「我好驕傲又自大，同個角色相差好遠。」而今次朱康演當年淑儀曾演過的角色，問淑儀有沒有貼士贈對方？他望住朱康說︰「貼士就係，最好唔關事，排練時就關事，係咪好高呢？」至於朱康面對曾任他導師的陳淑儀，及大師兄黃秋生，坦言會怯場，他說︰「冇可能唔怯啦，一個老師、一個大師，呢個係我夢寐以求嘅班底，好期待同享受過程。」