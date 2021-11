科索沃電影《Vera Dreams of the Sea》奪東京影展大賞

《第34屆東京國際影展》今日閉幕,競賽環節最高殊榮的「東京大獎/東京都知事賞」,由科索沃、北馬其頓、阿爾巴尼亞三國合製的電影《Vera Dreams of the Sea》奪得,執導本片的女導演Kaltrina Krasniqi得知獲獎消息歡喜若狂。

據大會公布,今屆《東京國際影展》全球共有113地區、1,533部作品報名參展,但只有15部電影入選競賽片,獲獎的《Vera Dreams of the Sea》,故事講述中年女性手語翻譯員Vera,丈夫突然自殺,她生活被逼到絕路。Kaltrina當得知獲獎後說:「《Vera Dreams of the Sea》入選競賽片環節時,已經覺得非常光榮。東京與日本對我來說都是夢想,是個充滿夢幻的國度,而《Vera Dreams of the Sea》是首部參展的科索沃電影,所以知道自己獲獎時,因為太開心,還是哭了出來。」