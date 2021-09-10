秘境探險｜改編電玩真人電影首發預告 蜘蛛仔孖麥克華堡化身寶藏獵人

改編PlayStation暢銷遊戲的同名真人電影《秘境探險》(Uncharted)，日前發布首支預告。電影版由「蜘蛛仔」湯姆賀蘭(Tom Holland)飾演Nathan Drake，他與《變形金剛》系列男星麥克華堡(Mark Wahlberg)演的Victor “Sully”Sullivan，一同踏上寶藏獵人之路，走遍全球經歷奪寶大冒險。

「蜘蛛仔」麥克華堡冒險奪寶

從預告所見，「蜘蛛仔」上天下海大顯靈活身手，追尋失蹤已久的兄長Samuel的下落，以及尋找價值約50億美金的寶藏，他與麥克華堡由尋寶的競爭對手變拍檔，聯手對付由安東尼奧班德拉斯(Antonio Banderas)扮演的反派。兩人特地在製作花絮中為沒有打機的觀眾介紹戲名「Uncharted」的意思，代表未被發現的新事物或地圖沒有顯示的秘境。蜘蛛仔自命足智多謀風趣，善於解詸，麥克華堡則自言是年長又有智慧的導師。電影將於明年2月17日公映。

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