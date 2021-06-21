移台被拒｜向佐借題鬧爆蔡英文︰作弄是非為難我們一家

向佐於19年與台灣女星郭碧婷到海外舉行婚禮，之後郭碧婷懷孕，但撞正疫情加上向佐長期在大陸工作，令夫婦分隔兩地，一度傳出他們婚姻出問題並指郭碧婷因此患上產前抑鬱。去年向華強及太太陳嵐，連同向佐飛到台灣陪郭碧婷，並在台停留期間申請依親居留，但被以「國安問題」為由駁回。

未知是否申請被拒，向太早前兩度發文歌頌大陸，而向佐亦於日前在微博發文，批評台灣總統蔡英文在twitter向美國總統拜登的過世愛犬致哀。他寫道︰「中國台灣省所謂的省長蔡英文！你作弄是非為難我們一家也就算了，作為領導自己的人民在災難中，每天死去那麼多人你不感到悲傷嗎？悼念儀式在哪裏？人家隻狗死去跟你有什麼關係，而且你覺得人家會在意嗎，有理會過你嗎？這是沒有得再正式的舔狗！！！請你注重下我們中國人的形象……謝謝！」

大陸網民對向佐的言論當然叫好，而向佐也在Facebook分享同一篇帖文，但就遭台灣網民批評︰「關你甚麼事，誰之前還申請移民台灣，一家人都讓人傻眼。」並笑他「移民失敗，翻臉了。」