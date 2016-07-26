突破自我 ANSON LO說出難以啟齒的一句

在港版《大叔的愛》演阿牧的MIRROR成員Anson Lo(盧瀚霆)近月人氣爆燈，繼7月推出片尾曲《不可愛教主》後，「教主」於上月22日推出今年第3首個人單曲《Megahit》，新歌MV至今已有逾300萬點擊，早前首次半裸騷肌拍廣告，引來網民一夜洗版。他坦言，「初出道很多時會框住自己，冇想過可作不同嘗試。」突破自我表達己見，教主自爆拍廣告時，曾經難以啟齒的一句話……

文：Grace 圖：莊振邦

化妝：Circle Chong, Cori Wong

@Annie G. Chan Makeup Centre

髮型：Denny Ku @ Chic Private I Salon

錄音「𦧲脷」感挫敗

Anson Lo的新歌《Megahit》旋律洗腦，曲風有別於以往的跳唱作品，歌詞「Uh-Oh Uh-Oh Uh-Oh」配合食鬼手勢，大人細路都能跟著跳唱。Anson Lo形容這是一首讓觀眾能齊跳齊唱的演唱會歌，為了炮製這首歌詞密集的開心作品，連黃偉文(Wyman)也嘆謂是近10年最難填的一次，而Anson Lo亦經歷不少挫折，壓力近乎爆煲，「其中最大的掙扎是錄音，節奏很快，當我以為《EGO》的歌詞已經很密集，估唔到《Megahit》更密集，尤其第一段的頭6句歌詞，記得第一次錄音完全『𦧲晒』，惟有沖涼坐車都不停唱住練，在練習咬字上，這歌下最多工夫。」

初遇鄭中基 震驚變窩心

相信不少「神徒」都發現，教主曾預告歌名是「Megahits」，但歌曲正式派台卻少了「s」，Anson Lo解畫，「《Megahit》代表人與人有很多不同衝突，可能價值觀不同或溝通方法不一樣，但為何不嘗試溝通？溝通完可能產生新的東西，甚至可成為夥伴。Wyman給了歌名兩個建議，有s或冇s，最後決定沒有s，希望任何工作環境、朋友圈子或家人，即使不一樣，也可以成為一個團隊。」

Anson Lo形容MV製作過程，從借油站取景拍攝，到集齊「暴龍哥」鄭中基(Ronald)、鄭欣宜、MIRROR成員阿Dee(何啟華)和 「小薯茄」的麗英客串演出，不少構思都被視為天馬行空，但他總是抱著「難啫，點解唔問咗先，被reject才算，不試怎知係咪可行？」的心態，正好體現《Megahit》的溝通主題。至於何解找從沒合作的Ronald？「MV最後一幕，想找一位很風趣幽默、看來有智慧和醒目的男生，覺得Ronald超級適合，於是膽粗粗一問。」向來樂意提攜後輩的Ronald一口答應，Anson Lo憶述「初見面」的震驚，「當Ronald來到拍攝現場，我整個人呆了，腦海浮現讀中學時睇過他的戲，跟朋友唱K時唱他的歌。其實他很nice，沒有距離感，給人窩心的感覺。」

敢於表達己見

MV結尾的彩蛋，講述巨星Anson Lo被Ronald揭穿假扮油站員工，好奇問身為萬人迷的教主，可曾想過做回普通人盧瀚霆？他不假思索答道，「一定有！尤其當很大壓力時，回想讀中學時會更自由自在和開心，毋須想太多，但每當有這想法，下一句會跟自己說：『唔關你做甚麼職業，投身社會工作就會有不同壓力。』即使冇工作，留喺屋企跟家人溝通都會有壓力，所以不能逃避，回想自己做的工作都幾開心。」

出道3年，今年可說Anson Lo最大突破的一年。繼去年憑《男排女將》入屋，並往台灣拍《超感應學園》後，今年先後拍了港版《大叔的愛》、電影《假冒女團》和真人騷節目《神的女主角》，他坦言，初出道時會因「偶像歌手」的身份自設框架，「以前沒想過可作不同嘗試，今年的突破一定是演戲，多了機會演不同的角色性格。」另一突破則是敢於表達己見，歷過《調教你MIRROR》的洗禮，在幾乎失聲的情況下撐過6場演唱會，對MIRROR隊友打開心扉，同時隨著跟不同團隊合作，Anson自言，「學咗唔同的溝通方法，現在夠膽主動表達意見，今年覺得自己大個仔咗。」有沒有實例？他想了一想，有點難以啟齒，「對我來講是突破，對行內人可能不是，曾經有次我拍廣告時，終於夠膽講自己左邊面較靚仔。」從起初說不出口到最後掛著自信笑容說完這番話，相信神徒樂見真情流露的教主。

突破自我 ANSON LO說出難以啟齒的一句