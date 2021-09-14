童你一起長大了｜張國強keep得好！事隔35年再演《430穿梭機》機長

無綫早前播出《兒歌金曲SUMMERFEST》，形式跟昔日的《兒歌金曲頒獎禮》相似，明sell集體回憶吸觀眾。由譚玉瑛、蓋世寶及黎芷珊主持的《童你一起長大了》亦然，節目找來昔日兒童節目主持，一同回顧無綫的兒童節目。

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張國強再穿銀色太空服裝

無綫兒童節目中以《430穿梭機》最經典，就連影帝梁朝偉、周星馳也曾擔任過主持。資深演員張國強是《430穿梭機》第一代主持，在節目中以機長身份出現，當年他只是26歲。日前，張國強參與《童你一起長大了》拍攝，穿上銀色太空服裝，與35年前相比，可說是毫無違和感，樣子也跟當時沒太大變化。他在網上寫道︰「參加《童你一起長大了》其中一集的錄製，於是，時隔近四十年再次穿上了《430穿梭機》機長服（不知道會不會有違和感），帶大家回憶當年的兒童節目……」