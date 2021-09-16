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童你一起長大了｜重著《430穿梭機》戰衣 譚玉瑛眼濕濕話當年
1 小時前
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童你一起長大了譚玉瑛張國強
童你一起長大了｜重著《430穿梭機》戰衣 譚玉瑛眼濕濕話當年
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譚玉瑛、張國強相隔多年再度於電視機前面合體，默契依然。

無綫兒童節目一直陪伴著每一位香港人成長，成為不同年代小朋友放學後最期待的電視節目。為了喚起大家美好的童年集體回憶、召喚眾人內心最簡單真實的快樂，由三位資深兒童節目主持譚玉瑛、黎芷珊及蓋世寶擔任主持的《童你一起長大了》，將於10月3日晚上八時半翡翠台首播；《童你》將會邀請不同年代的兒童節目主持聚首一堂，細數當年點滴及分享近況、還原經典兒童節目環節、遊戲以及介紹經典兒童節目角色人物。

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想當年珍貴照片乙張，譚玉瑛姐姐好靚靚呀！
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譚玉瑛姐姐好青蔥呀！

梁朝偉隨時現身？

日前早期兒童節目《430穿梭機》一眾主持聚首TVB為首集《童你》錄影，為加重回憶的味道，製作組找來專人為當年《430》兩位「機長」譚玉瑛及張國強度身訂造戰衣。另外節目組還準備了當年兒童節目中的珍貴片段與觀眾分享，譚玉瑛姐姐的昔日珍貴水著Look亦包含在內，期待指數爆燈。當年兒童節目亦孕育出不少出色藝人，包括梁朝偉、周星馳、鄭伊健、曾華倩及朱茵等，雖然眾人現在均異常忙碌，但據知當中有人將以「特別方式」現身為昔日戰友打氣兼與觀眾見面。

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元祖級兒童節目主持譚玉瑛姐姐會在節目入面分享往昔拍攝節目點滴。
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出名硬淨的譚玉瑛在節目錄影期間數度感觸落淚，連監製也大表意外。

譚玉瑛︰珍惜眼前人

根據製作組發布的昔日珍貴照片，接近40年前的兩位機長青春無敵，譚玉瑛姐姐更有著「無綫小花」的氣質與味道。還原當年靚靚「機長」Look的元祖級兒童節目主持譚玉瑛姐姐，向來予人感覺硬淨兼見盡風浪，不過當穿起滿載回憶的銀色機長戰衣，還是忍不住眼眶紅了一圈，感觸指回憶恍如飛回1982年，並謂《430》改變了她的一生：「估唔到一個節目，令我做咗咁多年譚玉瑛姐姐。」譚玉瑛還大談與昔日一眾拍檔的相處點滴，期間忍不住含淚感觸謂：「依家要齊人再見番真係難上更難，所以真係要珍惜眼前人。」

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張國強當年真係好Pure好True。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/童你一起長大了｜重著《430穿梭機》戰衣-譚玉瑛眼濕濕話當年-286572
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