童你一起長大了｜重著《430穿梭機》戰衣 譚玉瑛眼濕濕話當年

無綫兒童節目一直陪伴著每一位香港人成長，成為不同年代小朋友放學後最期待的電視節目。為了喚起大家美好的童年集體回憶、召喚眾人內心最簡單真實的快樂，由三位資深兒童節目主持譚玉瑛、黎芷珊及蓋世寶擔任主持的《童你一起長大了》，將於10月3日晚上八時半翡翠台首播；《童你》將會邀請不同年代的兒童節目主持聚首一堂，細數當年點滴及分享近況、還原經典兒童節目環節、遊戲以及介紹經典兒童節目角色人物。

梁朝偉隨時現身？

日前早期兒童節目《430穿梭機》一眾主持聚首TVB為首集《童你》錄影，為加重回憶的味道，製作組找來專人為當年《430》兩位「機長」譚玉瑛及張國強度身訂造戰衣。另外節目組還準備了當年兒童節目中的珍貴片段與觀眾分享，譚玉瑛姐姐的昔日珍貴水著Look亦包含在內，期待指數爆燈。當年兒童節目亦孕育出不少出色藝人，包括梁朝偉、周星馳、鄭伊健、曾華倩及朱茵等，雖然眾人現在均異常忙碌，但據知當中有人將以「特別方式」現身為昔日戰友打氣兼與觀眾見面。

譚玉瑛︰珍惜眼前人

根據製作組發布的昔日珍貴照片，接近40年前的兩位機長青春無敵，譚玉瑛姐姐更有著「無綫小花」的氣質與味道。還原當年靚靚「機長」Look的元祖級兒童節目主持譚玉瑛姐姐，向來予人感覺硬淨兼見盡風浪，不過當穿起滿載回憶的銀色機長戰衣，還是忍不住眼眶紅了一圈，感觸指回憶恍如飛回1982年，並謂《430》改變了她的一生：「估唔到一個節目，令我做咗咁多年譚玉瑛姐姐。」譚玉瑛還大談與昔日一眾拍檔的相處點滴，期間忍不住含淚感觸謂：「依家要齊人再見番真係難上更難，所以真係要珍惜眼前人。」