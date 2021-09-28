童你一起長大了｜龍炳基借錢俾星爺找的士數 譚玉瑛激罕泳照曝光

由譚玉瑛、黎芷珊及蓋世寶擔任主持的《童你一起長大了》，打頭陣登場的是《430穿梭機》一眾主持，除了元祖主持機長張國強及副機長譚玉瑛，穿上製作組專誠度身訂造的機長戰衣登場外，前主持陳嘉輝及龍炳基亦以特別形式登場與昔日拍檔聚首話當年。

星爺為龍炳基做媒人？

與周星馳（星爺）一齊讀藝訓班的龍炳基，1983年加入《430》，並於早年移民美國；透過視像現身龍炳基，談到最難忘往事是經常NG，並大爆兒童節目之寶譚玉瑛姐姐記性超好：「你畀份稿佢，五、六張紙佢都唔漏，標點符號都記得，仲要連你嗰句說話都可以記埋。」他又大談與星爺點滴，並笑謂對方是他與太太的「媒人」：「嗰時幫《黑白殭屍》喺廠度拍Opening宣傳片，我同星仔要喺天窗度跳落嚟，星仔跳先，但佢可能出於本能驚，就縮起咗隻腳，當時我跳緊落去，咁就撞咗落我個鼻骨度，咁就爆咗，我成個鼻歪咗。然後我入咗醫院，但就因為咁識咗我老婆，曾華倩次次見到我都笑問：『你仲係嗰個護士老婆？』」

星爺成日問龍炳基借錢

龍炳基又笑指星爺「大頭蝦」，經常「唔見銀包」或「忘記帶銀包」：「咁佢會點呢？佢住得公司近吖嘛，咁佢搭的士返到嚟，然後就衝入嚟化妝間：『基仔基仔，拎住廿蚊嚟。』我就會問：『又嚟做咩？又唔記得帶銀包？』架的士就喺出面等緊，佢又衝番出去。有時喺Canteen食嘢，佢唔記得帶銀包又係咁：『喂！龍炳基同我畀住錢先。』我諗諗吓，佢有冇畀番晒啲錢我呢？我借咗咁多次錢畀佢。哈哈。」

譚玉瑛即打趣謂：「唔怪得我見親佢，佢第一句都係問基仔依家點，可能佢想還番啲錢畀你。」黎芷珊則笑言：「佢（星爺）對我哋冇咁架喎，出去食嘢係佢畀錢架喎。」張國強聞言即開基仔玩笑謂：「你喺佢心目唔係龍炳基，係提款機喎！」由於星爺練開泰拳，眾人指他當年有「泰仔星」之稱，黎芷珊更透露當年星爺最愛找她做靶練腿功，而她則由最初的「大嚇一跳」演變到最後「冇晒反應」。另陳嘉輝則扮演「論盡的工作人員」現身錄影廠與昔日拍檔重聚，由於他低調神秘又古惑，一度嚇窒芷珊與譚玉瑛，場面搞笑。

譚玉瑛激罕泳裝

節目還回顧了譚玉瑛與芷珊的青蔥歲月泳衣照，當年兩人其實均相當靚女，譚玉瑛更笑指著泳衣拍攝是自己一大突破，原來保守的她，當年答應擔任兒童節目主持前曾與監製定下四大守則：「唔袒胸露臂、唔著泳衣、唔著短裙、唔著吊帶」；不過為了節目效果，譚玉瑛還是獻出了「第一次」幕前水著，她笑指該套泳衣，更是問阿嫂借得。