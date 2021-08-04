第三十屆華鼎獎 ｜劉德華《拆彈專家2》封影帝 鞏俐《奪冠》奪影后

第三十屆華鼎獎原定8日晚於澳門舉行，但受疫情影響，大會提前至昨晚(6日)以無嘉賓、無觀眾、無媒體的形式線上公布得獎名單，劉德華以《拆彈專家2》封帝，同時獲「最佳專業精神獎」；鞏俐則憑《奪冠》扮演郎平得影后，而《八佰》作為去年內地電影院重啟後上映的首部鉅作，被視為救市電影，則獲最佳中國影片。

99歲高齡的著名演員秦怡榮獲終身成就獎，而最佳導演則由藏族導演萬瑪才旦憑《氣球》奪得。

得獎名單如下：

中國最佳影片 《八佰》

中國電影滿意度調查第一名 《你好，李煥英》

中國電影最佳導演 萬瑪才旦 《氣球》

中國電影最佳女主角 鞏俐 《奪冠》

中國電影最佳男主角 劉德華 《拆彈專家2》中國電影最佳女配角 朱媛媛 《我的姐姐》

中國電影最佳男配角 高亞麟 《送你一朵小紅花》

中國電影最佳編劇獎 全勇先 《懸崖之上》

中國電影最佳新銳導演 呂聿來 《掃黑•決戰》

中國電影最佳新銳演員 劉浩存 《送你一朵小紅花》

中國電影最佳電影歌曲獎 《依蘭愛情故事》 方磊、賈玲 《你好，李煥英》

最佳專業精神獎 劉德華

終身成就獎 秦怡