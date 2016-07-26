第八首單曲《Dear My Friend》送亡友 姜濤：最緊要你聽到睇到隻歌

人氣男團MIRROR的暑假出歌計劃，繼Anson Lo(盧瀚霆)、Jer(柳應廷)和Edan(呂爵安)之後，踏入8月的頭炮輪到姜濤。姜濤昨日(4日)公布將於本周五(6日)推出第八首單曲《Dear My Friend》，他留言「送給你的@_kinlam」，以此曲送給於早前猝逝的摯友「中鋒」。

姜濤在參加《全民造星》時，曾表示自幼因肥胖常被欺凌嘲笑，惟有兩位摯友跟他打籃球做朋友，兩位好兄弟曾在節目中亮相，其中一位「中鋒」於3月不幸猝逝，姜濤在開live時曾表示將下首單曲(第八首單曲)送給對方。

姜濤今日凌晨有感而發，透過IG的限時動態寫下留給摯友的說話，表達思念之情與承諾，他寫著，「@_kinlam白痴仔，頭先監製send咗八胎final version俾我，你聽唔聽到？我盡左力架啦，以前你成日覺得我d歌一般，呢隻你滿意啦。最近因為你唔係到，宜家打波變咗我打中鋒，原來你以前嘅位置真係好攰，以前(唔)應該成日賴你搶唔到籃板。」

他又問候「中鋒」的感情生活，「你喺嗰邊搵到女朋友未呀，30幾歲人都仲未拍過拖，丟架到。頭先發現原來WhatsApp已經搵唔到你以前嘅對話紀錄冇晒，不過好彩啲相仲喺度，同你大部傾偈都係當(裡)面。」

姜濤今日凌晨有感而發，透過IG的限時動態寫下留給摯友的說話，表達思念之情與承諾，他寫著，「@_kinlam白痴仔，頭先監製send咗八胎final version俾我，你聽唔聽到？我盡左力架啦，以前你成日覺得我d歌一般，呢隻你滿意啦。最近因為你唔係到，宜家打波變咗我打中鋒，原來你以前嘅位置真係好攰，以前(唔)應該成日賴你搶唔到籃板。」

他又問候「中鋒」的感情生活，「你喺嗰邊搵到女朋友未呀，30幾歲人都仲未拍過拖，丟架到。頭先發現原來WhatsApp已經搵唔到你以前嘅對話紀錄冇晒，不過好彩啲相仲喺度，同你大部傾偈都係當(裡)面。」不少粉絲看到姜濤的IG留言後，都表示睇到眼濕濕。