篠原涼子爆姊弟戀後首亮相

兩位失婚日本女星篠原涼子與長谷川京子，今日出席「Netflix Festival 2021」活動，為即將上架的新劇《金魚妻》造勢。篠原涼子在劇中飾演出軌人妻，有多場情慾戲，更有一幕被對手摸胸的場面。她表示：「這套劇集的作家(編劇)是女性，從女人心態出發，所以拍攝時沒有尷尬。」在劇中同樣飾演出軌妻子的長谷川京子表示：「劇情看似會令人不安，但現實世界經常發生，很容易產生共鳴。」

傳篠原涼子發展姊弟戀

48歲的篠原涼子，於7月24日宣布與72歲舞台劇演員市村正親離婚，結束16年夫妻關係，一對兒子的撫養權由前夫擁有。雜誌《週刊文春》爆料，指篠原涼子之所以放棄兒子的撫養權，是因為愛上了駐紮日本發展的韓團SUPERNOVA34歲成員金光秀。

至於現年43歲的長谷川京子，上月與樂隊結他手老公離婚，原因是老公出軌，最終結束6年婚姻關係。

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