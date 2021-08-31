粉絲辦展覽為顧定軒慶27歲生日 義賣應援閃卡捐毛孩構機

顧定軒(Zeno)將於明天(19日)迎接27歲生日，憑ViuTV節目《男排女將》和《全民造星III》人氣大升的Zeno，粉絲人數亦大增，其粉絲群組「顧底班底」今年準備了各樣的應援物以及迷你展覽為偶像慶生。

掛住Zeno口罩有心思

有粉絲特地設計印有Q版Zeno樣的口罩，讓粉絲們在疫情間仍可天天「掛住Zeno」，非常有心思。由於Yes卡對Zeno來說別具意義，而Zeno又是愛貓之人，今年將設有Zeno卡機提供有7款Zeno卡任你扭，每次港幣$2 (兩個$1硬幣)，全部收益將會不扣除成本全數捐贈大樹下善待動物庇護站。

連串生日應援

顧定班底還會於9月19至21日在天后舉辦迷你展覽，設有打卡燈箱，還擺放了粉絲特地製作的限量版的立體杯套、明信片、小卡、紙巾等應援物。另外有粉絲亦製作了咕咕銀行限量信用卡及可愛大頭咕夾仔，分別於9月18日至19日在旺角發給其他粉絲，粉絲屆時請密切留意粉絲專頁公布詳情。