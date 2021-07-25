粉絲重本賀入行廿年 張敬軒肉赤歌迷銀包︰想大家都留個錢傍身

近年歌迷為支持偶爾可說是不惜工本，早前MIRROR成員姜濤、Anson Lo的歌迷落重本為偶像炮製驚喜，而Anson Lo更獲得郵輪公司在船身用LED推砌生日字句的走馬燈。日前張敬軒的歌迷亦用同樣方式，慶祝他入行20周年。

軒仔上載相信是由粉絲拍攝的短片，百般滋味在心頭，他留言說︰「重覆看著，是久久不能入睡。一帆風雨路三千，今年是我在這個行業當中的第20個年頭，很感恩，卻也有躊躇。」原來軒仔也成功吸納00後的的粉絲，他續說︰「新世代的歌迷應援方式在我這樣年資的歌手來看，是充滿新鮮感卻又遙遠得很。」

軒仔有感而發道︰「畢竟當年與我同行的很多朋友今天都投身社會工作、甚至已經成為人父母，當年我們各自的激情和熱血都已隨年華漸長，成為內心深處的一種默契。大家見面的方式，也已經由當年在活動中、在工作的場所、在住所附近... ...逐漸變為在演唱會、簽唱會中的一期一會。

「近年，但凡自己有新攪作、出歌、出碟、開演唱會、開餐廳乜乜物物......面對大家的支持，我都是抱着『有錢就捧個錢場，有人就捧個人場』的心態，實在不想大家為我太過破費。畢竟我十七八歲投身社會，打過幾份工，也在餐廳、夜總會中表演和工作過，直至隻身一人離家在外工作，深深知道生活的不易和艱難。尤其在這疫情之中，各個行業都受到波及，想大家都留個錢傍身，積榖防饑未雨綢繆。」

他又心痛歌迷的銀包︰著他們不用破費︰「知道有心的各位近來在為我籌備20周年紀念的各種應援活動，眼前的光影固然璀璨美妙、震撼人心，但我更珍惜是大家在風雨之中對我的信任和同行、每次見面所投向我的支持的目光，甚至乎在IG上我那些無無聊聊的post按下的每一個like。還有, 在我深潛的時候所DM我的每個msg... 感謝大家陪著我經歷每一個階段的成長，當中縱有不解和為難的時候，依然對我投以信任和支持。廿年的青春和經歷，各位的愛是我的一口良藥，也是最美的風景。衷心多謝每一位為我籌備這份禮物所付出的心機和時間以及資源，無論是新朋友還是老朋友，都讓大家破費了。也多謝一直默默以各種方式支持我的各位，無言感激，終身銘記，一切盡在心中！」



