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粵劇的美學——子喉唱家盧筱萍
31 分前
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粵劇的美學——子喉唱家盧筱萍
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(圖中)演唱粵曲70年的子喉唱家盧筱萍。

隨著時代進步，香港粵曲歌壇亦經歷不少演變。本集「粵劇的美學」有幸邀請專業子喉唱家盧筱萍女士，細談舊日粵曲歌壇，並分享學唱粵曲的要訣。

盧筱萍擁有超過70年演唱粵曲的經驗，見證香港歌壇的各個時代。過往，她曾與多位名唱家及頭架拍檔演出，包括「平喉四大天王」之一的張月兒、梁瑛、頭架盧家幟、尹自重等，節目特意選播她2019年與黃德輔合唱的《玉梨魂之殉愛》片段，與眾回味精彩演出。

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香港教育大學粵劇傳承研究中心總監梁寶華教授(Prof Leung)。

盧筱萍亦不吝傳授及分享唱好粵曲的要素她認為，唱好一首粵曲要注意多方面，包括發口/口鉗、運氣、節奏等等。例如粵曲演唱要求露字，才能清楚表達曲詞意思，所以緊密清晰的口鉗對唱者十分重要。發口是指拉腔時所用的發音，其中一種技巧是「問字取腔」，即以該字的韻母唱出旋律。

節奏即是行腔的高低跌宕；如果要行腔有創意，可以在叮板節奏方面作出變化，令行腔有跌宕起伏的感覺。

行腔是指唱者如何把一段梆黃唱出來。梆黃唱段以先詞後曲的方式撰寫，演唱者可以根據固定的結束音自由創作旋律。同一段唱詞，在不同的唱家演唱下，可以產生不同的唱腔。而設計合適的唱腔，就要配合曲詞、角色性格及狀態等不同元素，對演唱者來說難度甚高。

《戲曲天地》全新特備環節「粵劇的美學」由梁寶華、黎曉君主持，每周六下午4時至5時，於港台第五台(AM 783)播出，帶你深入淺出認識粵劇的藝術。重溫︰https://t.rthk.hk/swluu

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/粵劇的美學——子喉唱家盧筱萍-280950
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