粵劇的美學——本地粵劇教育發展

近年來，不同持份者著力於粵劇教育及推廣。而有效及持續的學校教育及推廣政策，可以培養學生的興趣，撒下粵劇種子。

2003年起，教育局把粵劇列入中小學校音樂課程，並陸續開辦粵劇音樂工作坊予感興趣的音樂教師；粵劇於2012年更納入新高中音樂考試課程。然而《音樂科課程指引》面世後，一般教師仍未能教授粵劇，因其教學訓練集中在西洋音樂，對粵劇教學仍稍欠認識和信心；故2009至2012年間推行的「中小學粵劇教學協作計劃」，期望於三年間改善在職音樂教師的粵劇知識和技能，增強他們施教粵劇課程的信心，同時提升學生學習粵劇的動機。

香港教育大學(前名香港教育學院)亦於音樂教育課程加入粵劇元素。學士學位通識課程《粵劇：中國美學的呈現》自1997年舉辦至今，教授粵劇簡史及發展、音樂理論等知識，亦邀請粵劇從業員擔任客席講師或工作坊主持，希望加強未來音樂教師對教授粵劇的信心。自2017/18年度起，教大更與香港八和會館合作，每兩年開辦《粵劇藝術概論》課程，由八和邀請多位老倌和幕後工作人員主講，內容涵蓋粵曲演唱、行政推廣、戲班運作等等。

教育層面以外，政府亦研究不同政策以推廣粵劇。粵劇發展諮詢委員會於2004年成立，就推廣、研究及發展粵劇的政策向政府提供意見；翌年設立的粵劇發展基金，目的則為支持和資助有關粵劇的計劃和活動。政府亦積極發展戲曲場地及資助粵劇團培育新秀等。然而，政府於推動粵劇教育及觀眾拓展方面仍有改善空間。年輕人開始認識粵劇，並會入場觀劇，但傳統劇目演出時間太長，不能吸引在職觀眾；加上粵劇編劇人才不足，政府應考慮如何把編劇專業化的發展方向。

總括而言，當務之急是政府須加強粵劇政策研究，了解觀眾對於演出時長的接受程度，並檢討資助政策。另外，亦需審視粵劇在學校音樂科教學的情況，拓展至其他科目如文學科，以收推廣粵劇文化之效，吸引年輕一代欣賞並參與粵劇發展。

《戲曲天地》全新特備環節「粵劇的美學」由梁寶華、黎曉君主持，每周六下午4時至5時，於港台第五台(AM 783)播出，帶你深入淺出認識粵劇的藝術。重溫︰https://t.rthk.hk/swluu