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粵劇的美學——本地粵劇教育發展
1 小時前
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粵劇教育及推廣粵劇列入中小學校音樂課程粵劇納入高中音樂考試課程《音樂科課程指引》香港教育大學《粵劇：中國美學的呈現》八和會館《粵劇藝術概論》黎曉君香港教育大學粵劇傳承研究中心梁寶華教授香港電台第五台《戲曲天地》
粵劇的美學——本地粵劇教育發展
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市民透過虛擬實境裝置欣賞粵劇(由香港教育大學粵劇傳承研究中心提供)。

近年來，不同持份者著力於粵劇教育及推廣。而有效及持續的學校教育及推廣政策，可以培養學生的興趣，撒下粵劇種子。

2003年起，教育局把粵劇列入中小學校音樂課程，並陸續開辦粵劇音樂工作坊予感興趣的音樂教師；粵劇於2012年更納入新高中音樂考試課程。然而《音樂科課程指引》面世後，一般教師仍未能教授粵劇，因其教學訓練集中在西洋音樂，對粵劇教學仍稍欠認識和信心；故2009至2012年間推行的「中小學粵劇教學協作計劃」，期望於三年間改善在職音樂教師的粵劇知識和技能，增強他們施教粵劇課程的信心，同時提升學生學習粵劇的動機。

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香港教育大學粵劇傳承研究中心總監梁寶華教授(Prof Leung)。

香港教育大學(前名香港教育學院)亦於音樂教育課程加入粵劇元素。學士學位通識課程《粵劇：中國美學的呈現》自1997年舉辦至今，教授粵劇簡史及發展、音樂理論等知識，亦邀請粵劇從業員擔任客席講師或工作坊主持，希望加強未來音樂教師對教授粵劇的信心。自2017/18年度起，教大更與香港八和會館合作，每兩年開辦《粵劇藝術概論》課程，由八和邀請多位老倌和幕後工作人員主講，內容涵蓋粵曲演唱、行政推廣、戲班運作等等。

教育層面以外，政府亦研究不同政策以推廣粵劇。粵劇發展諮詢委員會於2004年成立，就推廣、研究及發展粵劇的政策向政府提供意見；翌年設立的粵劇發展基金，目的則為支持和資助有關粵劇的計劃和活動。政府亦積極發展戲曲場地及資助粵劇團培育新秀等。然而，政府於推動粵劇教育及觀眾拓展方面仍有改善空間。年輕人開始認識粵劇，並會入場觀劇，但傳統劇目演出時間太長，不能吸引在職觀眾；加上粵劇編劇人才不足，政府應考慮如何把編劇專業化的發展方向。

總括而言，當務之急是政府須加強粵劇政策研究，了解觀眾對於演出時長的接受程度，並檢討資助政策。另外，亦需審視粵劇在學校音樂科教學的情況，拓展至其他科目如文學科，以收推廣粵劇文化之效，吸引年輕一代欣賞並參與粵劇發展。

《戲曲天地》全新特備環節「粵劇的美學」由梁寶華、黎曉君主持，每周六下午4時至5時，於港台第五台(AM 783)播出，帶你深入淺出認識粵劇的藝術。重溫︰https://t.rthk.hk/swluu

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/粵劇的美學——本地粵劇教育發展-281696
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