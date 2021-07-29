粵劇的美學——粵劇藝術如何承傳

要使粵劇藝術代代相傳，承傳和培訓是最重要的一環。本集「粵劇的美學」會介紹香港粵劇承傳的概況，以及不同培訓模式的特點，包括師徒制、社區訓練和學院制。

粵劇行業以往較盛行師徒制，當紅名伶大多都經歷師徒制的訓練，徒弟需正式拜師，是終生的師徒關係。師徒制的學習模式以重複練習、觀察及詢問為主，師傅會傳授藝術及教授戲行行規，徒弟亦會照顧師傅的日常生活，長期共處。師傅有責任帶領徒弟進入戲行，使其成為「行內人」，擴闊人脈關係與網絡。

社區訓練也是民間的一種傳承模式。坊間有不少兒童少年粵劇團會開辦曲藝班及基本功班，以示範及模仿為學習模式，重視師生間的教學互動。

而學院制強調的是專業、規範及系統式的訓練，例如內地的廣東舞蹈戲劇職業學院，由早至晚規定上課時間，教學內容繁多，包括唱唸課、表演課、文化課等等。每學期的學習內容從淺到深，老師會逐個學期跟進；課程的最後為實習期，學生可到劇團實習，積累演戲經驗。而香港演藝學院吸收現代化的音樂學院教學模式，課程亦包括語文、戲劇理論、藝術行政等多元化內容；學生畢業後亦可從事粵劇行政、推廣等工作。

粵劇承傳有四項關鍵元素，包括課程、教師、學生和實習；四者關係密切，缺一不可。有效的承傳能保證有足夠富潛質的人才，投身學習粵劇，令這門獲國際承認的傳統藝術得以發揚光大。

《戲曲天地》全新特備環節「粵劇的美學」由梁寶華、黎曉君主持，每周六下午4時至5時，於港台第五台(AM 783)播出，帶你深入淺出認識粵劇的藝術。重溫︰https://t.rthk.hk/swluu