約滿環球暫棄唱歌 梁詠琪想拍電視劇

梁詠琪(GiGi)昨日於戲院舉行專輯MV首播會，分享下月推出的「音樂說書人」專輯《Preludio》內裡3首歌拍成的音樂微電影。剛滿約唱片公司的GiGi，未來想在電視劇方面發展。



GiGi稱與環球唱片剛完約，雙方合作以來十分愉快︰「依家製作唱片唔簡單，今次出新專輯都好傷元氣。」GiGi去年在環球唱片推出過「音樂說書人」的序章《PRELUDIO》，以及新章節的《Capítulo》，她指第三張會是整輯概念的終章，內容仍在構思中，不排除會在10年後才推出，「有可能無限期押後，暫時想響音樂方面休息下。因為出道以來都係音樂同電影為主，未來想嘗試拍劇。」

Budget剛夠做3首歌MV

第一次在戲院看MV首播的GiGi，指要在新專輯內揀出5首歌來拍MV真的很難，加上又有版權因素：「最後我哋響過百首歌裡面揀咗5首，然後重新編曲。因為Budget關係，只可以做咁多，依家3首歌啱啱好，完成一個故事。」