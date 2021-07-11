納米無明火｜日本混血模特兒為港男從英國回流 七千月租百呎銅鑼灣單位

由谷德昭主持的ViuTV節目《納米無明火》自上周推出以來，先後探訪年輕YouTuber、舞蹈員等納米家居，谷德昭風趣幽默又貼地主持風格，廣獲網民讚賞，阿谷每集均會拜會名廚學藝，親自為納名戶主下廚，更是親切又暖心。將於明天(13日)播出第七集，谷德昭便特地為嚴重食物敏感的女屋主，炮製可簡單地無火製作的日式水信玄餅。

在節目中，谷德昭探訪一對新婚夫婦Kieko和Kurt，兩人以港幣7,000月租銅鑼灣一個實用面積約100呎的單位，女主人Kieko是一位有日本血統的混血模特兒，男主人Kurt則是香港土生土長的會計師,。二人於酒吧經朋友介紹認識，結下情緣，Kieko曾經返回英國生活，與Kurt經歷7個月的異地戀後，最終決定回港與對方長相廝守。

雖然Kieko在英國家中的房間，已比現時的納米樓大兩倍，但她欣賞丈夫性格溫柔，不介意為情犧牲。由於Kieko的母親是日本人，從小已教導她便打理家頭細務，精於收納的Kieko總能將屋企打理得乾淨整潔，在節目中，她亦會示範執拾家居和摺衫技巧。